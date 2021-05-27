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«Капризов станет суперзвездой НХЛ»

Член Зала славы IIHF Алексей Яшин — об успехах форварда «Миннесоты» за океаном, перспективах сборной России на ЧМ и баскетболе
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Сборная России по хоккею способна выиграть золото чемпионата мира, который в эти дни проходит в Латвии. Об этом «Известиям» рассказал чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин. Бывший форвард «Нью-Йорк Айлерденс» поделился мнением о перипетиях борьбы в плей-офф НХЛ и оценил дебютный сезон в Лиге нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который претендует на приз лучшего новичка «Колдер Трофи».

Но начался разговор с баскетбола. Алексей Яшин в компании председателя совета директоров БК «Зенит» Александра Медведева посетил третий и четвертый матчи полуфинальной серии Единой лиги в Москве.

— ЦСКА обыграл «Зенит» в четырех матчах и вновь вышел в финал. Как вам серия?

— Все четыре игры получились очень интенсивные. Было много борьбы, команды постоянно шли ноздря в ноздрю. Классный баскетбол! Очень рад, что посмотрел все игры этого противостояния. Думаю, зрители остались довольны. У ЦСКА появился достойный конкурент. Если говорить о победе армейцев, то сказалась глубина состава и исполнительское мастерство отдельных игроков. Хэкетт, Шенгелия и Клайберн провели невероятную серию.

— Вам по душе больше европейский баскетбол или НБА?

— Мне по душе, когда есть интрига, борьба. Смотреть на мастерство без борьбы — не интересно. Поэтому регулярный сезон в НБА проходит мимо меня.

— С плей-офф начинаете смотреть?

— Подчеркну, что в НБА очень много хороших клубов. Но почти в каждом есть одна суперзвезда, вокруг которой строятся все действия команды. Кто-то атакует кольцо по 20-30 раз за матч, кто-то этого и вовсе не делает. В хоккее такое невозможно. Там есть постоянная ротация и нельзя, чтобы кто-то выпадал. Плюс в европейском баскетболе гораздо сложнее набирать очки, команды больше времени уделяют обороне. Мне это нравится.

— Кто ваш любимый российский баскетболист?

— Дружу с Виталием Фридзоном, Андреем Кириленко, который был великим игроком. Знаком с Алексеем Шведом, Сергеем Карасевым. Так что назову этих парней. Хочу пожелать им удачи, чтобы у них все сложилось так, как они этого хотели.

— Давайте перейдем к хоккею. Что скажете о вылете «Вашингтона» в первом раунде плей-офф НХЛ? Неожиданно?

— Я не думаю такими категориями, когда речь идет о плей-офф НХЛ. Есть результат, и от этого надо отталкиваться. «Бостон» здорово сыграл в этой серии. Эта сложная команда для любого соперника. У них очень хороший вратарь (Туукка Раск), мощная оборона. Взломать их защитные построения всем будет очень сложно. При этом сказать, что они на голову были сильнее «Вашингтона» и закономерно вышли дальше — нельзя. Но серия сложилась так, что игроки столичного клуба отправились в отпуск.

— Другой недавний победитель Кубка Стэнли — «Сент-Луис» — всухую проиграл «Колорадо».

— «Колорадо» показало, что на сегодняшний день эта команда является одной из сильнейших в НХЛ. У них есть все шансы, чтобы взять трофей. Что будет дальше, посмотрим. Я болею за «Вегас» (Алексей Яшин является совладельцем команды, — «Известия») и хочу пожелать ребятам удачи в противостоянии с «Миннесотой».

— «Вегас» пока ведет в серии 3:2. Ожидали, что команда Кирилла Капризов окажет вашему клубу такое сопротивление?

— Да, «Миннесота» по ходу регулярного чемпионата показала, что способна на многое. В плей-офф же многое зависит от вратарей. Если они играют надежно, то это дает возможность команде более креативно действовать в атаке. Надеюсь, что наши киперы отлично сыграют в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

— Что думаете о сезоне Кирилла Капризова?

— Он молодец. Хочу поздравить его, классный сезон. Мы с ним дружим, и я надеюсь, что у него все получится в НХЛ. Это один из лучших российских игроков в Лиге прямо сейчас. Верю, что скоро он будет не только претендентом на приз лучшего новичка сезона, а станет настоящей суперзвездой НХЛ. Будем за него болеть. Но, надеюсь, серию выиграет «Вегас».

— Кто еще из российских игроков порадовал в этом сезоне НХЛ?

— У кого-то сезон сложился лучше, у кого-то хуже. Не буду говорить, что этот молодец, а этот — нет. Я такими категориями не меряю. Тому же Володе Тарасенко помешали травмы, Женя Кузнецов много болел. Просто хочу пожелать всем здоровья, успехов. Переживаю за всех российских игроков за океаном.

— Что думаете о перспективах сборной России на чемпионате мира-2021? Этот состав способен взять золото?

— Все познается в сравнении. У Канады и США [из основных игроков] никто не смог приехать в Латвию. Я вообще почти не знаю хоккеистов в их составе. Поэтому есть все шансы, надо бороться. Да, проиграли словакам, но все самые главные матчи впереди. За длинный предварительный этап можно увидеть проблемы, что-то поменять, улучшить, чтобы к плей-офф подойти в оптимальной форме. У нас опытный тренерский штаб, так что я верю в ребят. Думаю, что все шансы на победу есть.

— Тот факт, что к команде присоединятся Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко добавляет оптимизма?

— Конечно. Тарасенко — суперзвезда, Орлов — очень сильный защитник. При этом, не хочу говорить, что в распоряжении Валерия Брагина были плохие хоккеисты, а сейчас приехали хорошие. У нас есть команда, за которую можно болеть. Все ребята отдаются по полной, играют до конца.

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