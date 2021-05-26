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Тихановская анонсировала подготовку новых протестов в Белоруссии
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Тихановская анонсировала подготовку новых протестов в Белоруссии

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В Белоруссии готовится новая волна протестов. Об этом в среду, 26 мая, сообщила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

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«Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — заявила она в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Тихановская добавила, что гражданам страны важно сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения «политических заключенных» и «прекращения насилия».

Президент республики Александр Лукашенко же считает, что возобновление уличных протестов в стране невозможно.

«Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами», — сказал политик, его слова приводит агентство БелТА.

Он пояснил, что в настоящее время эмоции после акций утихли, а граждане сами осознали суть происходившего.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что власти Белоруссии в ходе протестных акций граждан принимали жесткие меры и в результате им удалось «в зародыше подавить волну неонацизма».

Говоря о бывшем главном редакторе признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче, задержанного в Минске 23 мая, белорусский лидер обвинил его в желании устроить в стране «кровавый мятеж». По словам политика, тот был признан террористом по законам страны, он принимал участие в антибелорусской кампании.

В Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции.

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