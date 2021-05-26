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В России запланировали ужесточить правила выплаты алиментов

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Правительственная комиссия одобрила законопроект, регламентирующий ответственность за неполную выплату алиментов.Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба Ассоциации юристов России (АЮР).

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По словам председателя правления АЮР Владимира Груздева, проект нацелен на усовершенствование системы привлечения к ответственности за неуплату алиментов. Он отметил, что ранее Федеральная служба судебных приставов не возбуждала уголовные дела в отношении должников по алиментам, в случае выплаты ими хотя бы незначительной части положенной суммы.

Нововведения подразумевают, что выплата должником небольшой суммы не будет являться основанием для отказа от возбуждения уголовного дела.

«Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты. В 2019 году было принято 8 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». За восемь месяцев 2020 года было принято 4,4 тыс. подобных решений», — рассказал Груздев.

Вместе с тем зачастую уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры, подчеркнул он.

В настоящее время в России неуплата алиментов влечет за собой административную ответственность, а в случае повторного нарушения — уголовную.

«Подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм», — заявил председатель правления АЮР.

Кроме того, отказ родителя-должника от трудоустройства может быть приравнен к уклонению от алиментов, указал он.

«Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам», — резюмировал Груздев.

19 мая министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что в России может появиться реестр должников по алиментам. По его словам, включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав. В частности, должнику придется предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах, а также информировать о предполагаемых поездках.

Ранее, 28 апреля, в ФССП России сообщили, что для оперативного определения места работы должников по алиментам судебным приставам могут дать доступ к электронным трудовым книжкам россиян. В настоящее время судебные приставы получают данную информацию по запросу или от самого должника.

В феврале стало известно, что судебные приставы Москвы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей. При этом за неуплату алиментов к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ за этот период было привлечено 1716 должников, по ст. 157 УК РФ возбуждено 352 уголовных дела.

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