ФССП взыскала с должников в 2020 году 96 млрд рублей

Московские судебные приставы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом штрафы ГИБДД составили 1,5 млрд рублей от общей суммы. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что на заседании коллегии главного управления ФССП по Москве также рассматривались вопросы задержания заработной платы и задолженности по алиментам.

«По итогам работы за 12 месяцев 2020 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 96 млрд рублей. Более половины —52,5 млрд рублей — взыскано в консолидированный бюджет РФ, в том числе исполнительский сбор на 2,8 млрд рублей, 6,1 млрд рублей административных штрафов, том числе 1,5 млрд рублей — штрафов ГИБДД», — говорит в своем докладе главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

Замородских также отмечает, что в 2020 году служебная нагрузка возросла до 8,6 тыс. исполнительных производств на одного судебного пристава-исполнителя.

«В результате применения мер принудительного исполнения в пользу детей было взыскано свыше 1 млрд рублей. За неуплату алиментов к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ привлечено 1716 должников, по статье 157 УК РФ возбуждено 352 уголовных дела», — отмечает пресс-служба.

Ранее 8 февраля стало известно о том, что в 2020 году судебные приставы также работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Это на 2,4 млн больше, чем годом ранее, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.