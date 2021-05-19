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Глава Минюста предложил создать реестр должников по алиментам

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Министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе заседания Совета Федерации в среду, 19 мая, рассказал, что в России может появиться реестр должников по алиментам.

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По словам Чуйченко, сегодня рассматривается возможность установления уголовной или административной ответственности для граждан, которые платят алименты не в полном размере.

Данной лазейкой в законодательстве часто пользуются, чтобы не выплачивать всю сумму сразу.

«Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника», — заявил он.

В частности, должнику придется предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах, а также информировать о предполагаемых поездках.

Ранее, 28 апреля, в ФССП России сообщили, что для оперативного определения места работы должников по алиментам судебным приставам могут дать доступ к электронным трудовым книжкам россиян.

В настоящее время судебные приставы получают данную информацию по запросу или от самого должника.

В феврале стало известно, что судебные приставы Москвы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей. При этом за неуплату алиментов к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ за этот период было привлечено 1716 должников, по ст. 157 УК РФ возбуждено 352 уголовных дела.

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