Глава Минюста предложил создать реестр должников по алиментам

Министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе заседания Совета Федерации в среду, 19 мая, рассказал, что в России может появиться реестр должников по алиментам.

По словам Чуйченко, сегодня рассматривается возможность установления уголовной или административной ответственности для граждан, которые платят алименты не в полном размере.

Данной лазейкой в законодательстве часто пользуются, чтобы не выплачивать всю сумму сразу.

«Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника», — заявил он.

В частности, должнику придется предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах, а также информировать о предполагаемых поездках.

Ранее, 28 апреля, в ФССП России сообщили, что для оперативного определения места работы должников по алиментам судебным приставам могут дать доступ к электронным трудовым книжкам россиян.

В настоящее время судебные приставы получают данную информацию по запросу или от самого должника.

В феврале стало известно, что судебные приставы Москвы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей. При этом за неуплату алиментов к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ за этот период было привлечено 1716 должников, по ст. 157 УК РФ возбуждено 352 уголовных дела.