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Юрист оценил возможные последствия граффити на «Буране»

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Действия неизвестных хулиганов, которые нарисовали граффити на недостроенном космическом корабле «Буран» на космодроме Байконур, скорее всего, будут квалифицироваться как вандализм, нарушителям могут грозить штраф, исправительные работы и даже арест. Такое мнение в среду, 26 мая, высказал глава AVG Legal Алексей Гавришев.

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«Полагаю, что совершенное действие может быть квалифицировано как вандализм, не принимая во внимание факт проникновения на закрытый объект. Исходя из положений уголовного законодательства Казахстана, виновникам может грозить наказание виде штрафа в размере до 160 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток», — сказал юрист в беседе с «Известиями».

Ранее в среду стало известно, что вандалы разрисовали граффити корабль «Буран», проникнув на космодром Байконур. Хулиганы написали на челноке «Добро», «Юра, мы приехали», и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет.

2 марта со стартовой площадки № 110 космодрома Байконур, которая ранее использовалась для пусков ракеты «Энергия» с «Бураном», были украдены детали с уникальными металлами.

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