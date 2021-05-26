Юрист оценил возможные последствия граффити на «Буране»

Действия неизвестных хулиганов, которые нарисовали граффити на недостроенном космическом корабле «Буран» на космодроме Байконур, скорее всего, будут квалифицироваться как вандализм, нарушителям могут грозить штраф, исправительные работы и даже арест. Такое мнение в среду, 26 мая, высказал глава AVG Legal Алексей Гавришев.

«Полагаю, что совершенное действие может быть квалифицировано как вандализм, не принимая во внимание факт проникновения на закрытый объект. Исходя из положений уголовного законодательства Казахстана, виновникам может грозить наказание виде штрафа в размере до 160 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток», — сказал юрист в беседе с «Известиями».

Ранее в среду стало известно, что вандалы разрисовали граффити корабль «Буран», проникнув на космодром Байконур. Хулиганы написали на челноке «Добро», «Юра, мы приехали», и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет.

2 марта со стартовой площадки № 110 космодрома Байконур, которая ранее использовалась для пусков ракеты «Энергия» с «Бураном», были украдены детали с уникальными металлами.