Стали известны подробности кражи деталей на площадке Байконура для запуска «Бурана»

Стартовая площадка № 110 космодрома Байконур, откуда были украдены детали с уникальными металлами, ранее использовалась для пусков ракеты «Энергия» с космическим кораблем «Буран», а также лунной ракеты Н-1. Об этом 2 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что именно с площадки № 110 в 1988 году состоялся первый и единственный запуск «Бурана» в автоматическом режиме. Полет продлился 205 минут, после чего «Буран» сел на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. В 1990 году все работы по этой программе были приостановлены, после чего стартовая площадка не использовалась.

Ранее в этот же день стало известно, что в полицию поступило заявление о краже с космодрома Байконур редкоземельных металлов. Заявителем, как уточняли в СМИ, стал начальник службы охраны ФГУП «ЦЭНКИ» — «Космический центр «Южный», сотрудники которого охраняют объект.

По данным охранника, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля. 19 февраля их на месте уже не оказалось. Была взломана дверь сооружения № 3, где находится старт.

Кто именно украл детали, пока не понятно. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ущерб оценен более чем в 5 тыс. рублей.