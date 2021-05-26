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Вандалы разрисовали граффити корабль «Буран» на космодроме Байконур
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Вандалы разрисовали граффити корабль «Буран» на космодроме Байконур

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Вандалы разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран», проникнув на космодром Байконур. Об этом в среду, 26 мая, сообщил источник «РИА Новости».

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Хулиганы написали на челноке «добро», «Юра, мы приехали», и «прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

Кроме того, неизвестные оставили на корабле четыре подписи.

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет.

15 марта неизвестный повредил основание памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге Вандал использовал молоток, чтобы разбить гранитную плиту мемориала. Через три дня правоохранители установили личность хулигана, им оказался 14-летний подросток.

2 марта со стартовой площадки № 110 космодрома Байконур, которая ранее использовалась для пусков ракеты «Энергия» с космическим кораблем «Буран», были украдены детали с уникальными металлами.

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