В УФСИН опровергли этапирование Ефремова в Москву

Белгородское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло информацию об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву. Об этом 26 мая говорится в сообщении ведомства.

«Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее в этот день сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на несколько осведомленных источников, актер остается в исправительной колонии. Уголовного дела о наркотиках не ведется.

«Дело было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых», — рассказал один из источников.

Ранее в среду появилась информация, что артиста доставили в столицу для дачи показаний по делу о наркотиках. Уточнялось, что Ефремову якобы разрешили остаться дома с возможностью совершать прогулки в радиусе 1 км от дома.

В настоящее время Ефремов отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года на Смоленской площади. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 лет.