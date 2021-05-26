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Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор занял первое место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico в период с июня 2020 года по май 2021 года, его общий доход за последние 12 месяцев составил $208 млн.

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Спортсмен опередил аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси ($126 млн) и португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ($120 млн).

Макгрегор с 2018 года активно развивает личный бренд виски, его дело принесло ему $170 млн.

Он также провел в смешанных единоборствах (MMA) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

Следующий бой ирландец проведет 11 июля против американского бойца Дастина Порье. Поединок возглавит турнир UFC 264 10 июля в Лас-Вегасе. Билеты на бой раскупили за несколько секунд.

За противостоянием будут наблюдать 20 тыс. болельщиков. Этот бой станет третьим между ирландцем и американцем. В 2014-м Макгрегор победил Порье техническим нокаутом в первом раунде. В январе 2021 года сильнейшим в октагоне стал уже Порье.

Ранее 12 мая Forbes оценил доход Макгрегора за минувший год в $180 млн. При этом большую часть этой суммы он получил от продажи контрольной доли в личном бренде виски Proper No. Twelve. Около $8 млн он получил от рекламных контрактов, бои же принесли ирландцу $22 млн.

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