Сотрудницу стройнадзора Красноярского края задержали по делу о взятке

По делу о взяточничестве задержана начальник отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В ходе предварительного следствия установлено, что не позднее апреля 2017 года подозреваемая получила взятку в крупном размере в виде безвозмездного туристического сертификата на сумму 200 тыс. рублей в пользу взяткодателя — директора крупной управляющей компании.

По данным ведомства, передача совершена за общее попустительство по службе, подразумевающее отмену проверок и штрафных мер в отношении взяткодателя при осуществлении им коммерческой деятельности.

Отмечается, что начальник отдела надзора угрожала директору управляющей компании тем, что в случае его отказа от дачи взятки не включит несколько расположенных на улицах Можайского и Курчатова новостроек в его управление.

Подозреваемую задержали, по месту ее жительства и в рабочем кабинете проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В скором времени суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 25 мая, был задержан замминистра сельского хозяйства Якутии за получение взяток. С 2018 по 2021 год чиновник получил взятку в общей сумме свыше 1,1 млн рублей. Кроме того, являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, он обеспечил незаконное предоставление министерством сельского хозяйства из бюджета республики повышенной субсидии данному сельхозтоваропроизводителю. Бюджету республики причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей.