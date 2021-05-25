Замминистра сельского хозяйства Якутии задержали за получение взяток

Задержан заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Василий Афанасьев, обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что в 2018 году ему стало известно об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий, сообщили ИА YakutiaMedia сообщили в СУ СК по Якутии. С 2018 по 2021 год замминистра получил взятку в общей сумме свыше 1,1 млн рублей. Кроме того, являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, он обеспечил незаконное предоставление министерством сельского хозяйства из бюджета республики повышенной субсидии данному сельхозтоваропроизводителю. Бюджету республики причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей.

Ранее в мае бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна приговорили к 5,5 года колонии строгого режима по делу о получении взяток при строительстве стадиона. Также суд наложил арест на средства Оганесяна в размере 28 млн рублей. Отмечается, что обвинение просило для Оганесяна 16 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, а также 60 млн рублей штрафа. По версии следствия, Оганесян курировал строительство стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года и через фирмы-однодневки вывел более 50 млн рублей, которые предназначались для установки видеотабло.