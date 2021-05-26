Правительство Израиля не будет вмешиваться в вопрос выселения палестинцев из Шейх Джарраха

Заседание суда по выселению палестинских семей из района Шейх Джаррах обязательно будет назначено, этот вопрос не снят с повестки дня. Об этом в интервью «Известиям» заявил мэр Иерусалима Моше Леон.

«Это частный юридический вопрос, касающийся жителей этого района. Государство Израиль и Иерусалимский муниципалитет не принимают участия в разрешении этого правового вопроса. Проблема обсуждается в суде в соответствии с законом, — отметил политик. — На данный момент еще нет даты нового слушания, но заседание обязательно будет назначено, и стороны будут действовать в соответствии с решением суда».

Мэр отметил, что такие вопросы не впервые решаются в суде, и ни разу не было такого противодействия. Это, по словам политика, еще раз доказывает, что «всё крутится вокруг выборов в автономии и никак не связано со спором между владельцами и арендаторами домов».

10 мая Верховный суд Израиля должен был вынести вердикт по делу о выселении четырех палестинских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Суд по этому делу идет с середины 90-х годов, предыдущие инстанции постановили, что палестинские семьи могут быть выселены, так как они проживают на земле, которая еще до основания Израиля (1948 год) принадлежала еврейским трастам. Это вызвало недовольство арабского населения Израиля и палестинцев, поскольку в таком случае суд должен также удовлетворить и прошения палестинских семей о реституции их собственности на территории Западного Иерусалима, откуда они были выселены в 1948 году. На фоне вспыхнувших беспорядков заседание суда было перенесено на неопределенный срок.

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