Пушков назвал ХХI век роковым для США

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новости о серии убийств с огнестрельным оружием в США, предрек стране тяжелые времена.

По его словам, «относительно устойчивый баланс», который поддерживался в Соединенных Штатах в ХХ веке, взорвался, а в 2020-м «страна слетела с катушек».

Пушков отметил, что от прежней Америки «остался только миф, да и он сильно потускнел».

«Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, ХХI век станет роковым для США», — написал он в своем Telegram-канале 25 мая.

23 мая в американском штате Южная Каролина во время несанкционированного концерта пулевые ранения получили 14 человек, 14-летняя девочка погибла. Стрельба, по данным полиции, началась после потасовки.

В этот же день в результате стрельбы в баре в штате Огайо погибло три человека, еще пятеро получили ранения.

В конце апреля президент США Джо Байден в своей речи перед членами обеих палат американского конгресса заявил, что применение огнестрельного оружия в насильственных целях стало настоящей эпидемией для страны.

Американский лидер и его администрация собираются вести борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете.