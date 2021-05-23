Три человека погибли в результате стрельбы в баре в США

В результате стрельбы в баре в американском штате Огайо погибло три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Согласно полученным сведениям, инцидент произошел в городе Янгстаун. Полицейские прибыли на место после 02:00 по местному времени (09:00 мск) после сообщений о стрельбе. Пострадавшие доставлены в больницу, информация об их состоянии не уточняется. Данные о подозреваемых не приводятся. В настоящее время правоохранители проводят расследование обстоятельств происшествия.

Ранее, 19 мая, стало известно об обстреле автобуса в Калифорнии, в результате чего были убиты две женщины и еще пять пострадали. Сообщалось, что специальный автобус для вечеринок попал в засаду на восточной трассе города Окленда, расположенного в Калифорнии. Злоумышленник несколько раз выстрелил на ходу из автомобиля. В результате одна женщина скончалась на месте, а вторая умерла в больнице.