Сборная Финляндии обыграла Норвегию в матче ЧМ по хоккею

Финляндия одержала победу над сборной Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча проходила 25 мая и завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу финнов.

В составе победителей отличились Атте Охтамаа, Антон Лунделль, Ким Ноусиайнен, Ере Иннала и Ханнес Бьёрнинен.

У норвежцев шайбы в ворота соперников занесли Матис Олимба и Тобиас Линдстрём.

Всего команда Финляндии набрала семь очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы B. У Норвегии три очка и шестая строчка, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день на чемпионате мира по хоккею сборная Швеции разгромила команду Швейцарии со счетом 0:7 (0:2, 0:2, 0:3).