Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании за сутки выявили почти 2,5 тыс. случаев коронавируса
Мир
В США заявили об ожидании «сложного разговора» Путина и Байдена
Культура
Участники Radiohead создали новую группу The Smile
Мир
Авиакомпания «Белавиа» объявила об остановке полетов на Украину
Мир
Три страны намерены поднять вопрос с посадкой рейса Ryanair в СБ ООН
Общество
В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19
Мир
Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией
Интернет
Facebook в России оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, а также выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и воздухе, сообщили в Минобороны РФ во вторник, 25 мая.

«Удав» большой: Минобороны начало массовую закупку новейшего пистолета
На вооружение для спецназа и разведподразделений выделено 384 млн рублей

Отмечается, что плановые российско-американские консультации по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, которое было заключено еще в 1972 году между СССР и США, прошли в российском оборонном ведомстве.

«Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что очередной раунд консультаций с США намечен на 2022 год.

Ранее во вторник первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в рамках встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут обсуждаться, в частности, вопросы разоружения.

Лидеры России и США проведут встречу 16 июня в Женеве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021