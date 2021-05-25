Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, а также выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и воздухе, сообщили в Минобороны РФ во вторник, 25 мая.

Отмечается, что плановые российско-американские консультации по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, которое было заключено еще в 1972 году между СССР и США, прошли в российском оборонном ведомстве.

«Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что очередной раунд консультаций с США намечен на 2022 год.

Ранее во вторник первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в рамках встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут обсуждаться, в частности, вопросы разоружения.

Лидеры России и США проведут встречу 16 июня в Женеве.