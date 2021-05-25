Госдума поддержала запрет отождествления СССР и нацистской Германии

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующим проектом были внесены изменения в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», следует из данных на сайте нижней палаты.

Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на установление запрета в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении, СМИ и интернете «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии», а также «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Как отметили автор законопроекта, принципиальная позиция заключается в том, чтобы «поставить законодательный заслон оскорблениям» дедов и прадедов, «омерзительным спекуляциям» на Победе СССР в Великой Отечественной войне и «не дать заработать политического капитала на охаивании» предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий и научных дискуссий.

По словам главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, в законопроекте не идет речь о наступлении на свободу слова, как пытаются это представить «некоторые оппоненты». «В России существуют исторические и нравственные аксиомы. Мы защищали свою землю от агрессоров, оккупантов, нелюдей. Советская армия — освободитель, а значит, благодетель Европы. Обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы можно и нужно. Только не забывая о том, что Советский Союз, русские люди вели главную борьбу со вселенским злом нацизма», — приводятся ее слова на сайте Госдумы.

По действующему законодательству, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций предусматривает штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией самой символики или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

Ямпольская также отметила, что административное наказание за уравнивание роли СССР и фашистской Германии может быть такое же, как и за использование нацистской символики для пропаганды этой идеологии, или более строгое.

Законопроект внесен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Тогда Путин согласился с предложением Ямпольской и отметил, что необходимо «включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого».

В сентябре 2019 года Европейский парламент 535 голосами за при всего 66 против принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержалась резкая критика политики руководства СССР.

Как прокомментировала документ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Европарламент предпринял очередную попытку сравнять нацистскую Германию и «страну-агрессора» СССР, при этом «замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя подретушированную версию событий». По словам политика, в подобных действиях таится истинная угроза фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека.