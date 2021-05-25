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Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19

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Жителям Белгородской области будут предоставлять официальный выходной в день вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 25 мая.

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Данная инициатива будет официально закреплена в рамках трехстороннего соглашения между региональными властями, областными объединениями, организациями профсоюзов и работодателями.

«По соглашению работникам будет предоставляться полноценный выходной в день проведения вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 280 тыс. жителей региона, полностью прошли иммунизацию около 210 тыс. человек. Кроме того, в область поступила очередная партия вакцины «Спутник V», рассчитанная на 10,2 тыс. человек.

Ранее, 21 мая, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в тех регионах, где охват вакцинацией от COVID-19 выше, наблюдается устойчивая тенденция к нормализации эпидемиологической ситуации.

Министр подчеркнул, что для борьбы с коронавирусом россиянам следует объединиться.

20 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей. Добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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