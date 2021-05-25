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Посольство РФ в Вашингтоне оценило учения ВМС США и НАТО

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Посольство РФ в Вашингтоне назвало ежегодные учения Военно-морских сил (ВМС) США и европейский стран Baltops провокационными и противоречащими заявленным целям Соединенных Штатов. Об этом сообщило во вторник, 25 мая, российское посольство в Twitter.

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«Провокационные учения БАЛТОПС рядом с российской границей повышают напряженность и риски непреднамеренных инцидентов, ведут к милитаризации Балтики. Это противоречит заявленным ВМС США целям», — говорится в сообщении.

В текущем году учения Baltops пройдут с 6 по 18 июня на Балтике. В учениях примут участие 40 боевых кораблей, 60 самолетов и около 4 тыс. человек личного состава ВВС стран — членов НАТО.

Ранее, 21 апреля, два истребителя ВВС США провели в Эстонии тренировочные полеты в рамках учений Agile Liberty.

До этого, 13 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перемещают войска к границам европейской части России. Он отметил усиление группировки военных США в Польше и странах Балтии и интенсивности воздушной разведки по сравнению с предыдущим годом в два раза, а морской – в полтора раза.

В конце марта главы МИД стран Балтии на встрече с главой госдепа США Энтони Блинкеном подтвердили важность американского военного присутствия в регионе. По словам глава МИД Эстонии Евы-Марии Лийметс, страны Балтии как соседи России «знают об исходящей от нее опасности», поэтому ценят желание Вашингтона общаться с ними по этому вопросу.

В период с мая по июнь НАТО проводит крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021. Учения проходят в Прибалтике и Восточной Европе.

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