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Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния

Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния

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Видимый размер диска Луны во время суперлуния (когда спутник приблизится к Земле на минимальное расстояние) вырастет всего на 6%. Об этом во вторник, 25 мая, «РИА Новости» рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

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По словам специалиста, суперлуние не является крупным астрономическим событием.

«Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите, поэтому она то чуть-чуть ближе, то чуть-чуть дальше. Разница измеряется в 5–6% от среднего видимого размера Луны. Диаметр будет самый большой за год, но разница маленькая на самом деле. А идут слухи, что она в полтора раза больше станет», — подчеркнул астроном.

При этом он отметил, что в максимум суперлуния (оно придется на раннее утро по московскому времени) Луна будет находиться низко над горизонтом и для человеческого глаза она будет выглядеть действительно большой.

«Луна на восходе всегда кажется большой. Это физиологический эффект зрения. Когда мы что-то видим у горизонта, наши глаза предупреждают нас об опасности и мозг специально воспринимает объект как большой. А тут люди о суперлунии слышат, бегут смотреть, а там большая Луна. Но стоит ей приподняться повыше, как все увидят, что она не большая, а обычная», — объяснил Угольников.

Ранее во вторник в «Роскосмосе» напомнили, что в среду, 26 мая, россияне смогут наблюдать полное затмение Суперлуны.

Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая с 12:45 до 15:53 мск. Однако увидеть его в России смогут только жители Дальнего Востока. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки.

Суперлунием называется приближение полной Луны к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.

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