Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния

Видимый размер диска Луны во время суперлуния (когда спутник приблизится к Земле на минимальное расстояние) вырастет всего на 6%. Об этом во вторник, 25 мая, «РИА Новости» рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По словам специалиста, суперлуние не является крупным астрономическим событием.

«Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите, поэтому она то чуть-чуть ближе, то чуть-чуть дальше. Разница измеряется в 5–6% от среднего видимого размера Луны. Диаметр будет самый большой за год, но разница маленькая на самом деле. А идут слухи, что она в полтора раза больше станет», — подчеркнул астроном.

При этом он отметил, что в максимум суперлуния (оно придется на раннее утро по московскому времени) Луна будет находиться низко над горизонтом и для человеческого глаза она будет выглядеть действительно большой.

«Луна на восходе всегда кажется большой. Это физиологический эффект зрения. Когда мы что-то видим у горизонта, наши глаза предупреждают нас об опасности и мозг специально воспринимает объект как большой. А тут люди о суперлунии слышат, бегут смотреть, а там большая Луна. Но стоит ей приподняться повыше, как все увидят, что она не большая, а обычная», — объяснил Угольников.

Ранее во вторник в «Роскосмосе» напомнили, что в среду, 26 мая, россияне смогут наблюдать полное затмение Суперлуны.

Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая с 12:45 до 15:53 мск. Однако увидеть его в России смогут только жители Дальнего Востока. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки.

Суперлунием называется приближение полной Луны к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.