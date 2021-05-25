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Россияне смогут увидеть полное затмение Суперлуны 26 мая

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Сразу три астрономических события, связанных с Луной, произойдут 26 мая. Об этом напомнили в «Роскосмосе».

«26 мая произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и затмение Луны», — сообщается на сайте госкорпорации

Разница между перигеем или приближением Луны на ближайшую точку околоземной орбиты и наступлением полнолуния составит больше девяти часов. Так, прохождение Луной точки перигея по прогнозам астрономов произойдет в 04:52 мск, а полнолуние наступит в 14:14 мск.

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«Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну — самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны», — указали в «Роскосмосе».

Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая с 12:45 до 15:53 мск. Однако увидеть его в России смогут только жители Дальнего Востока. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки.

При этом в «Роскосмосе» добавили, что затмение и его частичные фазы можно будет увидеть везде, где во время затмения Луна будет находиться над горизонтом, например, в Восточной Азии и Австралии, Тихом океане и Америке.

«Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

Полная фаза затмения продлиться 14,5 минуты. Общая продолжительность космического явления составит 5 часов 2 минуты. В момент затмения Луна будет находиться в созвездии Скорпиона над его главной звездой Антарес.

Суперлунием называется приближение полной Луны к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.

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