Итальянский бегун сообщил о планах устроить марафон по льду Байкала

Итальянский спортсмен-экстремал Паоло Вентурини запланировал следующей зимой провести первый в мире забег по замерзшему Байкалу. Таким образом он намерен привлечь внимание мира к вопросам экологии, рассказал спортсмен «Известиям».

Он заявил, что из-за изменений климата слой льда над этим озером с крупнейшими в мире запасами пресной воды истончается, из-за чего через несколько лет провести задуманное мероприятие станет невозможно.

В послужном списке Вентурини уже 20 ультрамарафонов. В прошлом году он устроил забег по морозной якутской тайге, преодолев почти 40 км между двумя самыми холодными местами на Земле — селами Оймякон и Томтор при температуре в –52,6 градуса.

По словам спортсмена, выбор озера Байкал произошел после его забега в 2019 году в Республике Саха, после которого он оценил важность открытия для людей уникальной природы сибирской тайги.

Российско-итальянский форум-диалог решил поддержать инициативу спортсмена.

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Байкал страстей: итальянец первым пробежится по замерзшему озеру