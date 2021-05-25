Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Мир
Ереван заявил о гибели военнослужащего в перестрелке на границе с Азербайджаном
Мир
Депутат ФРГ заявил о причастности спецслужб Запада к посадке самолета Ryanair
Мир
Зеленский предложил создать национальное сопротивление на Украине
Туризм
В АТОР назвали готовые выдавать россиянам визы европейские страны
Авто
ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение
Мир
В бундестаге оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния
Сюжет:

В Роспотребнадзоре Якутии разъяснили правила отказа от обязательной вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Якутии смогут оформить письменный отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции при посещении прививочного пункта. Об этом во вторник, 25 мая, рассказала главный санитарный врач республики, Маргарита Игнатьева.

Ранее в этот же день глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба объявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он сообщил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.

Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной
Изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовило правительство

В свою очередь, Игнатьева уточнила, что при посещении пункта вакцинации гражданин будет проходить медицинский осмотр и получит консультацию о преимуществах получения прививки от COVID-19, после чего на выбор сможет оформить в документальном порядке согласие или отказ от прививки.

«Неявка гражданина в назначенное время в вакцинальный пункт без уважительной причины может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины. И отсутствие вакцинации без противопоказаний, медицинских отводов или без письменно оформленного информированного отказа от прививки может также квалифицироваться как неисполнение постановление должностного лица Роспотребнадзора и влечет ответственность в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей», — подчеркнула главный санитарный врач республики.

По словам врача, некоторые категории сотрудников при отказе от вакцинации могут быть временно отстранены от выполнения своих обязанностей до нормализации эпидемиологической обстановки в регионе.

При этом работодатель обязуется создать условия для вакцинации сотрудников, а именно, договориться с медучреждением, прививочным пунктом или выездной прививочной бригадой о проведении вакцинации и направить медикам списки персонала, согласовать график прохождения вакцинации и проинформировать сотрудников. В случае несоблюдения данных требований работодатель может быть привлечен к административной ответственности, предупредила Игнатьева.

«Ответственность юридических лиц за невыполнение постановления должностного лица Роспотребнадзора предусматривается <…> в виде штрафа в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или в виде административного приостановления деятельности сроком до 90 суток», — отметила главный санитарный врач.

Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям при отказе создать условия для вакцинации персонала грозит штраф в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

По состоянию на 25 мая, в республике выявлено 37 821 случай заболевания COVID-19, из них 655 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 33 254 человека.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021