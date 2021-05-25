В Роспотребнадзоре Якутии разъяснили правила отказа от обязательной вакцинации
Жители Якутии смогут оформить письменный отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции при посещении прививочного пункта. Об этом во вторник, 25 мая, рассказала главный санитарный врач республики, Маргарита Игнатьева.
Ранее в этот же день глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба объявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он сообщил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.
В свою очередь, Игнатьева уточнила, что при посещении пункта вакцинации гражданин будет проходить медицинский осмотр и получит консультацию о преимуществах получения прививки от COVID-19, после чего на выбор сможет оформить в документальном порядке согласие или отказ от прививки.
«Неявка гражданина в назначенное время в вакцинальный пункт без уважительной причины может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины. И отсутствие вакцинации без противопоказаний, медицинских отводов или без письменно оформленного информированного отказа от прививки может также квалифицироваться как неисполнение постановление должностного лица Роспотребнадзора и влечет ответственность в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей», — подчеркнула главный санитарный врач республики.
По словам врача, некоторые категории сотрудников при отказе от вакцинации могут быть временно отстранены от выполнения своих обязанностей до нормализации эпидемиологической обстановки в регионе.
При этом работодатель обязуется создать условия для вакцинации сотрудников, а именно, договориться с медучреждением, прививочным пунктом или выездной прививочной бригадой о проведении вакцинации и направить медикам списки персонала, согласовать график прохождения вакцинации и проинформировать сотрудников. В случае несоблюдения данных требований работодатель может быть привлечен к административной ответственности, предупредила Игнатьева.
«Ответственность юридических лиц за невыполнение постановления должностного лица Роспотребнадзора предусматривается <…> в виде штрафа в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или в виде административного приостановления деятельности сроком до 90 суток», — отметила главный санитарный врач.
Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям при отказе создать условия для вакцинации персонала грозит штраф в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
По состоянию на 25 мая, в республике выявлено 37 821 случай заболевания COVID-19, из них 655 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 33 254 человека.
В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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