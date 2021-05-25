В результате разлива нефти в Черном море не зафиксировано смерти животных

В акватории Черного моря, где зафиксирован разлив нефтепродуктов, не найдено мертвых птиц и других животных. Обследование территории проводили сотрудники управления ветеринарии Туапсинского района Краснодарского края. Об этом 25 мая сообщили в администрации муниципалитета.

«В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствия попадания нефтепродуктов в море. В акватории АО «Туапсинский морской торговый порт» выставлены боновые ограждения. Отделом Туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводится замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Отмечается, что в мониторинге участвовали 60 человек, 18 единиц техники (в том числе 7 плавсредств). От МЧС России — 15 человек и 4 единицы техники (в том числе 1 плавсредство).

Ранее в этот день глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram сообщила, что ведомство провело обследование акватории Черного моря в порту Туапсе, где произошел разлив нефти. По ее словам, ведомством по факту произошедшего в отношении МУП «ЖКХ города Туапсе» возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Ранее во вторник СК начал проверку по факту разлива нефтепродуктов.

В связи с произошедшим власти Туапсе ввели режим повышенной готовности. По некоторым данным, больше всего из-за инцидента пострадали дикий пляж и дальний мол.