Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США
Сюжет:

В результате разлива нефти в Черном море не зафиксировано смерти животных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В акватории Черного моря, где зафиксирован разлив нефтепродуктов, не найдено мертвых птиц и других животных. Обследование территории проводили сотрудники управления ветеринарии Туапсинского района Краснодарского края. Об этом 25 мая сообщили в администрации муниципалитета.

С Дона постучали: кому нужна экологическая реабилитация
Проект по оздоровлению реки может обойтись в 90 млрд рублей

«В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствия попадания нефтепродуктов в море. В акватории АО «Туапсинский морской торговый порт» выставлены боновые ограждения. Отделом Туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводится замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Отмечается, что в мониторинге участвовали 60 человек, 18 единиц техники (в том числе 7 плавсредств). От МЧС России — 15 человек и 4 единицы техники (в том числе 1 плавсредство).

Ранее в этот день глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram сообщила, что ведомство провело обследование акватории Черного моря в порту Туапсе, где произошел разлив нефти. По ее словам, ведомством по факту произошедшего в отношении МУП «ЖКХ города Туапсе» возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Ранее во вторник СК начал проверку по факту разлива нефтепродуктов.

В связи с произошедшим власти Туапсе ввели режим повышенной готовности. По некоторым данным, больше всего из-за инцидента пострадали дикий пляж и дальний мол.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021