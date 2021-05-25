СК начал проверку по факту разлива нефтепродуктов в Туапсе

Правоохранители организовали проверку после загрязнения нефтью акватории Черного моря в районе Туапсе. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России.

Подчеркивается, что аварийно-спасательные формирования морского порта локализовали загрязнения. Специалисты также взяли пробы морской воды, чтобы определить количественные и качественные показатели.

«Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как добавили в СК, следователи Краснодарского отдела на транспорте выясняют причины и подробности произошедшего.

В связи с произошедшим власти Туапсе ввели режим повышенной готовности. По некоторым данным, больше всего из-за инцидента пострадали дикий пляж и дальний мол.

В оперштабе отметили, что для ликвидации выброса нефтепродуктов привлечено шесть плавсредств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), добавляет «Газета.ру».