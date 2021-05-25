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Росприроднадзор провел обследование места разлива нефти в Туапсе

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Росприроднадзор провел обследование акватории Черного моря в порту Туапсе, где произошел разлив нефти. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

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По ее словам, ведомством по факту произошедшего в отношении МУП «ЖКХ города Туапсе» возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

«Выклинивание нефтесодержащих веществ слабо выражено (носит остаточный характер выклинивания). На внешнем рейде порта Туапсе наблюдаются остаточные следы нефтесодержащих веществ в слабовыраженной радужной пленке, во внутреннем рейде, в районе 9-го причала на площади 15 кв.м. проводятся работы по сбору нефтесодержащих веществ. Остальная территория внутреннего рейда очищена от нефтепродукта», — говорится в посте Радионовой.

По результатам обследований, Росприроднадзор произведет расчет ущерба, причиненного Черному морю.

Ранее во вторник СК начал проверку по факту разлива нефтепродуктов.

В связи с произошедшим власти Туапсе ввели режим повышенной готовности. По некоторым данным, больше всего из-за инцидента пострадали дикий пляж и дальний мол.

11 мая утечка нефтесодержащих продуктов произошла в Коми. С 17 мая после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

25 мая экологи рассказали, что прорыв трубопровода компании «Лукойл», в результате которого нефтесодержащая жидкость попала в реку Колву в Коми, мог произойти еще в апреле, а масштаб происшествия может оказаться на порядок выше оцениваемого сейчас.

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