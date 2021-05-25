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Режим повышенной готовности ввели в Туапсе из-за разлива нефти

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В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Черное море. Об этом 25 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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«На территории Туапсе введен режим «Повышенная готовность» в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, больше всего из-за инцидента пострадали дикий пляж и Дальний мол. В связи с произошедшим прокуратура проводит проверку.

В оперштабе отметили, что для ликвидации выброса нефтепродуктов привлечено 6 плавсредств Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), добавляет «Газета.ру».

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

25 мая экологи рассказали, что прорыв трубопровода компании «Лукойл», в результате которого нефтесодержащая жидкость попала в реку Колву в Коми, мог произойти еще в апреле, а масштаб происшествия может оказаться на порядок выше оцениваемого сейчас.

Накануне как рассказал «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.

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