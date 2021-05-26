«Для чего классическому музыканту «Майбах», мне неясно»

Контракт с членом жюри Конкурса Чайковского без конкурсной процедуры — не кража, говорит Андрей Малышев. Глава «Росконцерта» считает тендер на звезду глупостью, готовит поправки в пресловутый ФЗ № 44 и принимает заявки на гастроли столичных театров . Об этом Андрей Малышев рассказал «Известиям», приступив к работе в рамках единого Всероссийского гастрольно-концертного плана, который возродили спустя 30 лет.

Посмотрите на Китай

— 30 лет в Министерстве культуры не было плана гастрольной деятельности, а теперь появился. Для чего?

— В системе культуры СССР было много разного, в том числе цензура и худсоветы. Но было и много положительного. Одно из самых главных достижений советского периода — всесоюзный гастрольно-концертный план. Согласно ему, театры, оркестры, танцевальные и национальные коллективы на системной основе посещали самые отдаленные регионы страны. К сожалению, всё это было уничтожено.

— Везде?

— В нашей стране — да. Зато все эти годы гастрольно-концертная система СССР практически без изменений существует в Китае. Они переняли наш опыт, перестроили его под полурыночные отношения и работают. При этом в Китае никто не ставит цели заработать на артистах, гастролирующих по стране.

Спустя 30 лет и в России оценили необходимость единого Всероссийского гастрольно-концертного плана. Эта «реинкарнация» стала возможна благодаря решению министра культуры. Ольге Любимовой о проблемах театров и национальных коллективов известно не понаслышке. Отрасли повезло с сегодняшним руководством министерства .

Для чего классическому1 Гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев Фото: пресс-службой Росконцерта

— Почему «Большие гастроли» из самостоятельного проекта стали частью «Росконцерта»?

— «Большие гастроли» получили новый импульс и расширение. Весь менеджмент работает в составе единого «Росконцерта». Сейчас «Большие гастроли» — часть единого гастрольно-концертного плана. Также в него удалось добавить программу «Мы — Россия», это гастроли государственных национальных коллективов . А их более 50 — «Березка», Хор Пятницкого, Кубанский казачий хор, Северный русский хор из Архангельска, «Вайнах», «Лезгинка», «Алан», «Кабардинка» и другие. Они были лишены этого. А рано или поздно отсутствие выступлений вне своего региона могло привести к творческой деградации. Гастроли артистам необходимы как воздух. Сейчас заявок на выступление национальных коллективов у нас в четыре раза больше, чем финансовые возможности «Росконцерта», заложенные в бюджет.

Дайте денег

— Недавно министерство сообщило, что в его планах посчитать заработки театров, концертных залов, создать электронную систему по типу ЕАИС, как в кинотеатрах. Это возможно?

— Театры и филармонии в масштабах всей страны не имеют достаточных цифровых ресурсов на сегодняшний день и не могут быть стопроцентно включены в какую-то единую информационную систему . Так что реализовать задуманное обязательно нужно, но при этом необходима серьезная подготовительная работа, связанная с цифровизацией всей отрасли. Тут важно активное участие местных властей.

— А им это зачем? Проще сказать, что на культуру денег нет.

— Некоторые регионы так и говорят: «Нет у нас денег на прием Малого театра». Сейчас в рамках гастрольного плана идет системная работа Министерства культуры с каждым субъектом в отдельности. Региональные власти на системной основе должны включаться в гастрольную работу.

Для чего классическому3 Сцена из спектакля ГИТИСа «Светлые души» Фото: пресс-службой Росконцерта/Татьяна Зубенко

— А какой им интерес? Это же дополнительные траты.

— Большую часть расходов берет на себя федеральный центр в лице «Росконцерта». Мы обеспечиваем доставку реквизита, костюмов, декораций, артистов и гонорарную часть. А местные власти и принимающая площадка несет расходы на месте (гостиница, реклама, технические средства, транспорт). Мало того, валовый сбор от продажи билетов остается на месте. Таким образом, мы получаем средства на развитие учреждений культуры . Их можно использовать на новую постановку, приглашение режиссера, на хозяйство.

А раньше все расходы по приему коллектива падали на учреждения культуры. Были случаи вопиющие. Желая достойно принять столичный театр, площадка уходила в минус. Учреждения тратили свои деньги или сборы с билетов, чтобы оплатить хорошую гостиницу и прочие запросы. И получалось, что вроде хорошее дело мы затеяли, а оно добивало местные театры, которым и так непросто. Сейчас в случае организационных проблем мы адресно выходим на региональные власти и просим включиться в расходную часть.

— Какие театры в топе у регионов?

— Тут все традиционно — Театр Вахтангова, Малый, Мариинка, БДТ, Малый драматический – Театр Европы Льва Додина, Театр Маяковского, «Современник», РАМТ. А Большой хотят видеть у себя не только в каждом регионе, но и за рубежом.

Мягкая сила

— Есть коллективы, которые боятся ездить в Крым?

— Нет. Так вопрос никогда даже не ставится.

— А иностранцы?

— Мы с таким не сталкивались. Более того, у «Росконцерта» тесные связи с властями Крыма. Крымские учреждения — активные участники Всероссийского гастрольно-концертного плана . Театры из других регионов туда хотят попасть и, конечно, мечтают приезжать с мая по сентябрь.

Для чего классическому5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— А вот в шоу-бизнесе некоторые артисты избегают поездок в Крым. Дабы этот факт не послужил препятствием получить иностранную визу.

— Я не разделяю этой позиции. На самом деле пора прекращать эти истории: «Не поеду в Крым, так как не пустят в США». Мы полтора года находимся в рамках закрытых границ. И что? В Крым артисты просятся.

— Нет ли у вас планов наладить отношения с Украиной?

— Для нас это тяжелая тема, потому что у «Росконцерта» были многолетние контакты с украинскими коллегами . Один Ансамбль Вирского чего стоит — легендарный национальный коллектив. Визитная карточка Украины. На мой взгляд, он входит в пятерку лучших ансамблей всего постсоветского пространства.

— Вы пытались выйти с ними на связь?

— Пока пытаться просто бессмысленно, не получится. Но у нас есть и пример позитивный. Иосиф Райхельгауз со своим театром «Школа современной пьесы» планирует гастроли в Одессе. Надеемся, нам удастся довезти до Москвы Одесский драматический театр. Сейчас пандемия, но сроки согласовываем на этот год.

— Когда начались санкции против России, даже звезды с мировыми именами говорили о сложностях на гастролях. Но вопреки антироссийской пропаганде, за границей наши артисты становятся послами доброй воли. Как работать в обостренной политической ситуации?

— Искусство — это та самая мягкая сила, которая, безусловно, необходима. Все рукоплещут российской культуре, куда бы ни приезжали наши артисты, везде полные залы. Помимо санкций, в нашей работе огромное значение играют ограничения в связи с ковидом. Денис Мацуев — один из самых гастролирующих музыкантов. Но сейчас даже у него практически прекращена работа с Западом.

В закрытии границ в связи с пандемией, в совершенно дурацких несправедливых санкциях есть очевидный плюс — наши звезды с большим удовольствием гастролируют по России. К примеру, если раньше приезд Анны Нетребко был грандиозным событием, а билеты стоили колоссальные деньги, то сейчас ее выступления стали частыми и более доступными.

Для чего классическому2 Сцена из спектакля БДТ «Крещённые крестами» Фото: БДТ/Стас Левшин

— Даже Пласидо Доминго стал частым гостем в Большом.

— Теперь многие западные звезды хотят к нам. Потому что наши театры вовсю работают. И это здорово.

— «Росконцерт» и «Большие гастроли» объединили, а денег добавили?

— Хорошо что не убавили. Сейчас достаточно тяжелый финансовый период. Есть надежда, что по итогам года мы увидим даже небольшое увеличение финансирования за счет внутренних ресурсов «Росконцерта». Из-за пандемии мы сэкономили по некоторым статьям. Например, не проведен какой-то фестиваль. Всю экономию сразу направили на гастроли. Конечно, с согласия Минкультуры. Хотя оно вправе забрать эти деньги на другие цели.

— Вас послушаешь и решишь, что проблем в «Росконцерте» нет.

— Да, никаких. А если появляются, мы их решаем.

— Министерство культуры — суперведомство?

— Да.

— И вам не на что пожаловаться?

— Нет, совершенно.

— Вам нечего попросить?

— Нет.

— Уникальный случай. Обычно, даже самые сытые говорят: «Нам мало. Дайте еще».

— Ничего просить не надо, сколько дают, столько и хорошо. Все проекты поддерживаются. Я не назову «Росконцерт» сытым, это понятие растяжимое, но мы крепко стоим на ногах и занимаемся любимым делом. А еще видим огромную перспективу в развитии гастролей.

В стране 634 государственных театра, из них только 250 участвуют в гастролях. Благодаря экономии 30 госнацколлективов отправятся по стране, а всего их 55. Есть куда развиваться.

Фото: пресс-службой Росконцерта/Катерина Кравцова Сцена из балета Бориса Эйфмана «По ту сторону греха»

Тендер на звезду

— Красиво выходит. Но мне кажется, что в перемещении больших коллективов по стране есть серьезная проблема с логистикой. Неужели у «Росконцерта» всё гладко?

— Это больная тема для всей культуры. Пресловутый ФЗ № 44. Проще говоря, закон о тендерах и конкуренции. Сегодня он на 100% не подходит к сфере культуры. Это вредоносный закон для ее развития. Мы обязаны объявлять открытый тендер или аукцион на оказание услуг. Выигрывают те, кто дает минимальную цену.

А дальше начинается. Большинство театров хотят лететь «Аэрофлотом», но самая дешевая компания — «Победа». Без багажа и питания. Преимущества крупного перевозчика налицо. Почему мы должны объявлять на это тендеры, я не понимаю. Билеты же приобретаются не в частной авиакомпании, а в государственной. К тому же учреждения должны отчитаться за перелет и подготовить документы вплоть до посадочных талонов каждого артиста.

Есть проблема и с транспортировкой декораций. Нужна фура. Мы объявляем тендер, указываем параметры. И приходит вонючий грузовик, который вчера разгрузил рыбу. Прописать, чтобы машина была чистой, по закону мы не можем. И это несусветная ерунда.

— И как выходить из ситуации?

— Просим пригнать другую фуру. На это тратятся дополнительные ресурсы, время. Сейчас мы готовим пакет поправок в закон. Мы будем настаивать на их внесении, потому что работать так больше невозможно.

— Ох, уж кто только не пытался. Юрий Соломин рассказывал, что объявляет тендер на туалетную бумагу. На что вы рассчитываете?

— У нас есть план. Пока наши фантазии приводили нас к положительным результатам. Конкурентная среда, безусловно, должна быть, как и контроль за эффективным использованием бюджетных средств, осуществляемый проверяющими организациями. Но пока от этого закона больше вреда, чем пользы .

Для чего классическому6 Сцена из спектакля БТК « Горилла» Фото: пресс-служба БТК

— А как при таких ограничениях решается вопрос с райдерами звезд?

— Были в моей практике чудные истории с запросами артистов, но не в «Росконцерте».

— Например?

— Помимо супердорогих алкогольных напитков артисту нужен был не «Мерседес», а обязательно «Майбах», что, на мой взгляд, один и тот же супердорогой автомобиль. И чтобы две баночки энергетика в номере и гримерке. Для чего это классическому музыканту, мне неясно .

— Для вдохновения.

— Видимо, для поднятия тонуса. В рамках нашей деятельности никакой особый бытовой райдер звезды «Росконцерт» обеспечивать не будет.

— «Росконцерт» — это дирекция Международного конкурса имени Чайковского. Судят его звезды мирового уровня. Как им соответствовать в рамках бюджета?

— Найти и ангажировать ведущих музыкантов в члены жюри сложно. Их графики сверстаны на много лет вперед, и выделить 10 дней для них проблематично. Несмотря ни на что, члены жюри с удовольствием едут в Россию, и санкции не помеха. Но бесплатно жюри не работает. В нашем случае гонорар символический. Кстати, мы должны объявить тендер.

— На что?

— На жюри. Не удивляйтесь. И указать параметры, что член жюри по специальности «Скрипка» должен: уметь играть на инструменте, окончить вуз, быть профессором, иметь звание . А какое? «Народный артист Франции» или «Народный артист США»? А дальше подается заявка на тендер, где выиграет тот видный скрипач, который назначит минимальную цену за работу. При этом он должен иметь ИНН, доступ к «Госуслугам», к порталу тендера. Феноменальная глупость.

Мы упрашиваем музыкантов найти время, чтобы приехать. Создаем им условия. Это же престиж нашей великой Родины! Какое там участие в тендере...

Для чего классическому4 Гала-концерт лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Большом зале консерватории Фото: РИА Новости/Александр Уткин

— Для конкурса делается исключение?

— В том числе. Либо получается некое нарушение, что таковым, очевидно же, по факту не является.

— Кто-то получает по шапке?