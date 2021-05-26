«Для чего классическому музыканту «Майбах», мне неясно»
Контракт с членом жюри Конкурса Чайковского без конкурсной процедуры — не кража, говорит Андрей Малышев. Глава «Росконцерта» считает тендер на звезду глупостью, готовит поправки в пресловутый ФЗ № 44 и принимает заявки на гастроли столичных театров. Об этом Андрей Малышев рассказал «Известиям», приступив к работе в рамках единого Всероссийского гастрольно-концертного плана, который возродили спустя 30 лет.
Посмотрите на Китай
— 30 лет в Министерстве культуры не было плана гастрольной деятельности, а теперь появился. Для чего?
— В системе культуры СССР было много разного, в том числе цензура и худсоветы. Но было и много положительного. Одно из самых главных достижений советского периода — всесоюзный гастрольно-концертный план. Согласно ему, театры, оркестры, танцевальные и национальные коллективы на системной основе посещали самые отдаленные регионы страны. К сожалению, всё это было уничтожено.
— Везде?
— В нашей стране — да. Зато все эти годы гастрольно-концертная система СССР практически без изменений существует в Китае. Они переняли наш опыт, перестроили его под полурыночные отношения и работают. При этом в Китае никто не ставит цели заработать на артистах, гастролирующих по стране.
Спустя 30 лет и в России оценили необходимость единого Всероссийского гастрольно-концертного плана. Эта «реинкарнация» стала возможна благодаря решению министра культуры. Ольге Любимовой о проблемах театров и национальных коллективов известно не понаслышке. Отрасли повезло с сегодняшним руководством министерства.
Гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев
— Почему «Большие гастроли» из самостоятельного проекта стали частью «Росконцерта»?
— «Большие гастроли» получили новый импульс и расширение. Весь менеджмент работает в составе единого «Росконцерта». Сейчас «Большие гастроли» — часть единого гастрольно-концертного плана. Также в него удалось добавить программу «Мы — Россия», это гастроли государственных национальных коллективов. А их более 50 — «Березка», Хор Пятницкого, Кубанский казачий хор, Северный русский хор из Архангельска, «Вайнах», «Лезгинка», «Алан», «Кабардинка» и другие. Они были лишены этого. А рано или поздно отсутствие выступлений вне своего региона могло привести к творческой деградации. Гастроли артистам необходимы как воздух. Сейчас заявок на выступление национальных коллективов у нас в четыре раза больше, чем финансовые возможности «Росконцерта», заложенные в бюджет.
Дайте денег
— Недавно министерство сообщило, что в его планах посчитать заработки театров, концертных залов, создать электронную систему по типу ЕАИС, как в кинотеатрах. Это возможно?
— Театры и филармонии в масштабах всей страны не имеют достаточных цифровых ресурсов на сегодняшний день и не могут быть стопроцентно включены в какую-то единую информационную систему. Так что реализовать задуманное обязательно нужно, но при этом необходима серьезная подготовительная работа, связанная с цифровизацией всей отрасли. Тут важно активное участие местных властей.
— А им это зачем? Проще сказать, что на культуру денег нет.
— Некоторые регионы так и говорят: «Нет у нас денег на прием Малого театра». Сейчас в рамках гастрольного плана идет системная работа Министерства культуры с каждым субъектом в отдельности. Региональные власти на системной основе должны включаться в гастрольную работу.
Сцена из спектакля ГИТИСа «Светлые души»
— А какой им интерес? Это же дополнительные траты.
— Большую часть расходов берет на себя федеральный центр в лице «Росконцерта». Мы обеспечиваем доставку реквизита, костюмов, декораций, артистов и гонорарную часть. А местные власти и принимающая площадка несет расходы на месте (гостиница, реклама, технические средства, транспорт). Мало того, валовый сбор от продажи билетов остается на месте. Таким образом, мы получаем средства на развитие учреждений культуры. Их можно использовать на новую постановку, приглашение режиссера, на хозяйство.
А раньше все расходы по приему коллектива падали на учреждения культуры. Были случаи вопиющие. Желая достойно принять столичный театр, площадка уходила в минус. Учреждения тратили свои деньги или сборы с билетов, чтобы оплатить хорошую гостиницу и прочие запросы. И получалось, что вроде хорошее дело мы затеяли, а оно добивало местные театры, которым и так непросто. Сейчас в случае организационных проблем мы адресно выходим на региональные власти и просим включиться в расходную часть.
— Какие театры в топе у регионов?
— Тут все традиционно — Театр Вахтангова, Малый, Мариинка, БДТ, Малый драматический – Театр Европы Льва Додина, Театр Маяковского, «Современник», РАМТ. А Большой хотят видеть у себя не только в каждом регионе, но и за рубежом.
Мягкая сила
— Есть коллективы, которые боятся ездить в Крым?
— Нет. Так вопрос никогда даже не ставится.
— А иностранцы?
— Мы с таким не сталкивались. Более того, у «Росконцерта» тесные связи с властями Крыма. Крымские учреждения — активные участники Всероссийского гастрольно-концертного плана. Театры из других регионов туда хотят попасть и, конечно, мечтают приезжать с мая по сентябрь.
— А вот в шоу-бизнесе некоторые артисты избегают поездок в Крым. Дабы этот факт не послужил препятствием получить иностранную визу.
— Я не разделяю этой позиции. На самом деле пора прекращать эти истории: «Не поеду в Крым, так как не пустят в США». Мы полтора года находимся в рамках закрытых границ. И что? В Крым артисты просятся.
— Нет ли у вас планов наладить отношения с Украиной?
— Для нас это тяжелая тема, потому что у «Росконцерта» были многолетние контакты с украинскими коллегами. Один Ансамбль Вирского чего стоит — легендарный национальный коллектив. Визитная карточка Украины. На мой взгляд, он входит в пятерку лучших ансамблей всего постсоветского пространства.
— Вы пытались выйти с ними на связь?
— Пока пытаться просто бессмысленно, не получится. Но у нас есть и пример позитивный. Иосиф Райхельгауз со своим театром «Школа современной пьесы» планирует гастроли в Одессе. Надеемся, нам удастся довезти до Москвы Одесский драматический театр. Сейчас пандемия, но сроки согласовываем на этот год.
— Когда начались санкции против России, даже звезды с мировыми именами говорили о сложностях на гастролях. Но вопреки антироссийской пропаганде, за границей наши артисты становятся послами доброй воли. Как работать в обостренной политической ситуации?
— Искусство — это та самая мягкая сила, которая, безусловно, необходима. Все рукоплещут российской культуре, куда бы ни приезжали наши артисты, везде полные залы. Помимо санкций, в нашей работе огромное значение играют ограничения в связи с ковидом. Денис Мацуев — один из самых гастролирующих музыкантов. Но сейчас даже у него практически прекращена работа с Западом.
В закрытии границ в связи с пандемией, в совершенно дурацких несправедливых санкциях есть очевидный плюс — наши звезды с большим удовольствием гастролируют по России. К примеру, если раньше приезд Анны Нетребко был грандиозным событием, а билеты стоили колоссальные деньги, то сейчас ее выступления стали частыми и более доступными.
Сцена из спектакля БДТ «Крещённые крестами»
— Даже Пласидо Доминго стал частым гостем в Большом.
— Теперь многие западные звезды хотят к нам. Потому что наши театры вовсю работают. И это здорово.
— «Росконцерт» и «Большие гастроли» объединили, а денег добавили?
— Хорошо что не убавили. Сейчас достаточно тяжелый финансовый период. Есть надежда, что по итогам года мы увидим даже небольшое увеличение финансирования за счет внутренних ресурсов «Росконцерта». Из-за пандемии мы сэкономили по некоторым статьям. Например, не проведен какой-то фестиваль. Всю экономию сразу направили на гастроли. Конечно, с согласия Минкультуры. Хотя оно вправе забрать эти деньги на другие цели.
— Вас послушаешь и решишь, что проблем в «Росконцерте» нет.
— Да, никаких. А если появляются, мы их решаем.
— Министерство культуры — суперведомство?
— Да.
— И вам не на что пожаловаться?
— Нет, совершенно.
— Вам нечего попросить?
— Нет.
— Уникальный случай. Обычно, даже самые сытые говорят: «Нам мало. Дайте еще».
— Ничего просить не надо, сколько дают, столько и хорошо. Все проекты поддерживаются. Я не назову «Росконцерт» сытым, это понятие растяжимое, но мы крепко стоим на ногах и занимаемся любимым делом. А еще видим огромную перспективу в развитии гастролей.
В стране 634 государственных театра, из них только 250 участвуют в гастролях. Благодаря экономии 30 госнацколлективов отправятся по стране, а всего их 55. Есть куда развиваться.
Тендер на звезду
— Красиво выходит. Но мне кажется, что в перемещении больших коллективов по стране есть серьезная проблема с логистикой. Неужели у «Росконцерта» всё гладко?
— Это больная тема для всей культуры. Пресловутый ФЗ № 44. Проще говоря, закон о тендерах и конкуренции. Сегодня он на 100% не подходит к сфере культуры. Это вредоносный закон для ее развития. Мы обязаны объявлять открытый тендер или аукцион на оказание услуг. Выигрывают те, кто дает минимальную цену.
А дальше начинается. Большинство театров хотят лететь «Аэрофлотом», но самая дешевая компания — «Победа». Без багажа и питания. Преимущества крупного перевозчика налицо. Почему мы должны объявлять на это тендеры, я не понимаю. Билеты же приобретаются не в частной авиакомпании, а в государственной. К тому же учреждения должны отчитаться за перелет и подготовить документы вплоть до посадочных талонов каждого артиста.
Есть проблема и с транспортировкой декораций. Нужна фура. Мы объявляем тендер, указываем параметры. И приходит вонючий грузовик, который вчера разгрузил рыбу. Прописать, чтобы машина была чистой, по закону мы не можем. И это несусветная ерунда.
— И как выходить из ситуации?
— Просим пригнать другую фуру. На это тратятся дополнительные ресурсы, время. Сейчас мы готовим пакет поправок в закон. Мы будем настаивать на их внесении, потому что работать так больше невозможно.
— Ох, уж кто только не пытался. Юрий Соломин рассказывал, что объявляет тендер на туалетную бумагу. На что вы рассчитываете?
— У нас есть план. Пока наши фантазии приводили нас к положительным результатам. Конкурентная среда, безусловно, должна быть, как и контроль за эффективным использованием бюджетных средств, осуществляемый проверяющими организациями. Но пока от этого закона больше вреда, чем пользы.
Сцена из спектакля БТК « Горилла»
— А как при таких ограничениях решается вопрос с райдерами звезд?
— Были в моей практике чудные истории с запросами артистов, но не в «Росконцерте».
— Например?
— Помимо супердорогих алкогольных напитков артисту нужен был не «Мерседес», а обязательно «Майбах», что, на мой взгляд, один и тот же супердорогой автомобиль. И чтобы две баночки энергетика в номере и гримерке. Для чего это классическому музыканту, мне неясно.
— Для вдохновения.
— Видимо, для поднятия тонуса. В рамках нашей деятельности никакой особый бытовой райдер звезды «Росконцерт» обеспечивать не будет.
— «Росконцерт» — это дирекция Международного конкурса имени Чайковского. Судят его звезды мирового уровня. Как им соответствовать в рамках бюджета?
— Найти и ангажировать ведущих музыкантов в члены жюри сложно. Их графики сверстаны на много лет вперед, и выделить 10 дней для них проблематично. Несмотря ни на что, члены жюри с удовольствием едут в Россию, и санкции не помеха. Но бесплатно жюри не работает. В нашем случае гонорар символический. Кстати, мы должны объявить тендер.
— На что?
— На жюри. Не удивляйтесь. И указать параметры, что член жюри по специальности «Скрипка» должен: уметь играть на инструменте, окончить вуз, быть профессором, иметь звание. А какое? «Народный артист Франции» или «Народный артист США»? А дальше подается заявка на тендер, где выиграет тот видный скрипач, который назначит минимальную цену за работу. При этом он должен иметь ИНН, доступ к «Госуслугам», к порталу тендера. Феноменальная глупость.
Мы упрашиваем музыкантов найти время, чтобы приехать. Создаем им условия. Это же престиж нашей великой Родины! Какое там участие в тендере...
Гала-концерт лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Большом зале консерватории
— Для конкурса делается исключение?
— В том числе. Либо получается некое нарушение, что таковым, очевидно же, по факту не является.
— Кто-то получает по шапке?
— Ну а что делать? Контракт с членом жюри без конкурсной процедуры — не кража. Все налоги с заработной платы иностранного гражданина уплачены, есть приходно-кассовые чеки. Пока Бог миловал от серьезных санкций. Но мы рассчитываем изменить ситуацию на законодательном уровне.