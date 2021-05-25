Эксперт оценил возможность массового турпотока из России в Грузию

Массового потока туристов из России в Грузию не будет, потому что воздушные границы между странами все еще закрыты, а остальные способы добраться менее удобны. Об этом во вторник, 25 мая, заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями».

Железнодорожного сообщения у нас с Грузией нет в силу политических причин. Так что самостоятельные туристы при желании могут отправиться туда на автомобиле, но это сутки в пути и потом еще минимум три-четыре часа на прохождение обеих границ. Конечно, кто-то поедет, но массового потока не будет», — объяснил специалист.

При этом Мкртчян подчеркнул, что в Грузии есть хороший морской курорт Батуми, который был бы очень востребован российскими туристами, если бы были открыты воздушные границы со страной. По словам специалиста, стоимость отдыха в Батуми находится на уровне Абхазии, притом что сервис и инфраструктура на грузинском курорте несравнимо выше.

Ранее во вторник стало известно, что власти Грузии приняли решение об открытии сухопутных границ с 1 июня.

В конце февраля премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил о добавлении России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Украины в список стран, откуда граждане могут въезжать в республику воздушным путем с документом, который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Распоряжение вступило в силу 1 марта.

Ограничения из-за коронавируса были введены в стране 28 февраля 2020 года.