Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня, заявил во вторник, 25 мая, заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

«Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня. Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест», — приводит его слова Sputnik Грузия.

ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до приезда.

Гибрадзе также рекомендовал всем иностранным визитерам иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае надобности, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.

В конце февраля премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил о добавлении России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Украины в список стран, откуда граждане могут въезжать в республику воздушным путем с документом, который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Распоряжение вступило в силу 1 марта.

Ограничения из-за коронавируса были введены в стране 28 февраля 2020 года.

По данным Worldometer на 25 мая, в Грузии выявлено 339 315 случаев коронавирусной инфекции, из них 4654 летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 320 777 пациентов с COVID-19.