Депутаты в Белоруссии оценили инцидент с флагом страны в Латвии

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Белоруссии приняли заявление в связи с инцидентом с флагом республики в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили красно-деоеный флаг Белоруссии на площади в центре латвийской столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года на бело-красно-белое полотно, которое используется белорусской оппозицией, отмечает «Газета.ру»

В своем заявлении белорусские депутаты расценили действия представителей Латвии, отмечает агентство «БелТА».

«Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси», — говорится в заявлении депутатов 25 мая.

Отмечается, что подобные провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между Белоруссией и Латвией, создают напряжение и на неопределенный срок сдвигают нормализацию отношений.

«Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений», — обратили внимание парламентарии.

Национальное собрание Белоруссии потребовало от латвийских властей принятия мер и пресечения подобных действий.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта. Раскритиковал поступок латвийских политиков и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. По его словам, произошедшее неприемлемо и федерация уже направила соответствующее письмо мэру Риги.

«На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», — заявил он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. Произошедшее вызвало резкую реакцию со стороны Евросоюза. Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в ЕС, а Минску пригрозили санкциями.