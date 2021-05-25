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Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с флагом Белоруссии в Риге

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Инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта. Так прокомментировал сенатор Алексей Пушков ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Риге.

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«Картонный» чемпионат по хоккею в Риге с условными «сборными» ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр», — написал Пушков в Twitter 24 мая.

24 мая во время проведения чемпионата мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии в центре Риги подняли бело-красно-белый флаг, который традиционно использует оппозиция республики. Мэр города Мартиньш Стакис заявил, что Рижская дума выражает солидарность народу Белоруссии.

Позднее в тот же день глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что из-за инцидента в Риге Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников. В МИД Литвы заявили, что в ответ на аналогичные действия Минска страна высылает посла Белоруссии и дипломатов.

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