Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в День Победы в Норильске
Происшествия
Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Рейс авиакомпании «Белавиа» в Париж отменен
Происшествия
В Оренбурге мужчина и его внучка погибли из-за отравления
Туризм
В России начались продажи путевок с детским туристическим кешбэком
Мир
Finnair и Air France приостановили полеты над Белоруссией
Туризм
Более 40% российских школьников проведут лето дома
Мир
Власти США предъявили дополнительные обвинения стрелявшему в Колорадо

В Верховной раде назвали президентство Зеленского провалом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За два года нахождения Владимира Зеленского на посту президента Украины можно наблюдать сплошные провалы. Об этом заявил во вторник, 25 мая, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция (по итогам двух лет работы — Ред.) президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы», — написал он в Facebook.

Невольная борьба: почему Зеленский объявил войну Конституционному суду
Президент Украины уволил главу КС, тот обжаловал решение

По словам Кузьмина, украинский лидер в ходе пресс-конференции рассказал не то, что ожидали от него услышать граждане страны. Депутат уточнил, что вместо отчета о проделанной работе и планах на будущее украинцам сообщили о том, что «виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента».

«<…> До него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, всё хорошее в жизни украинцев связано с ним, а всё плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое», — написал Кузьмин.

Прошедшую пресс-конференцию депутат назвал «самым большим медийным провалом» Зеленского.

Общение с журналистами состоялось 20 мая. В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что его участие в предстоящих выборах главы государства зависит от желания народа и доли выполненных обещаний.

20 апреля опрос социологического центра Socis продемонстрировал, что большинство украинцев считают Зеленского и других представителей власти страны дилетантами (57,1%). Свое разочарование высказали 44,8% опрошенных.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. В своей предвыборной кампании политик заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз и успеть реализовать все свои цели за один президентский срок.

Очередные выборы главы государства на Украине должны состояться в 2024 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021