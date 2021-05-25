В Верховной раде назвали президентство Зеленского провалом

За два года нахождения Владимира Зеленского на посту президента Украины можно наблюдать сплошные провалы. Об этом заявил во вторник, 25 мая, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция (по итогам двух лет работы — Ред.) президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы», — написал он в Facebook.

По словам Кузьмина, украинский лидер в ходе пресс-конференции рассказал не то, что ожидали от него услышать граждане страны. Депутат уточнил, что вместо отчета о проделанной работе и планах на будущее украинцам сообщили о том, что «виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента».

«<…> До него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, всё хорошее в жизни украинцев связано с ним, а всё плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое», — написал Кузьмин.

Прошедшую пресс-конференцию депутат назвал «самым большим медийным провалом» Зеленского.

Общение с журналистами состоялось 20 мая. В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что его участие в предстоящих выборах главы государства зависит от желания народа и доли выполненных обещаний.

20 апреля опрос социологического центра Socis продемонстрировал, что большинство украинцев считают Зеленского и других представителей власти страны дилетантами (57,1%). Свое разочарование высказали 44,8% опрошенных.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. В своей предвыборной кампании политик заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз и успеть реализовать все свои цели за один президентский срок.

Очередные выборы главы государства на Украине должны состояться в 2024 году.