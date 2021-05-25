Более 40% российских школьников проведут лето дома

Более 40% российских школьников этим летом никуда не поедут и останутся дома, следует из материалов исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которые оказались в распоряжении «РИА Новости» во вторник, 25 мая.

Отмечается, что 15% детей посетят школьный лагерь, 13% поедут в спортивные или языковые лагеря, тогда как 3% будут отдыхать вместе с родителями по России или за границей.

«Остальные 25% ребят поедут на дачи или проведут лето в деревне у родственников или в другом городе, 41% детей останутся дома. 3% респондентов еще не определились, чем дети займутся на летних каникулах», — говорится в отчете.

По информации сервиса, те родители, кто отправит детей отдыхать в лагерь, потратят на это в среднем месячную зарплату — 30 тыс. рублей. При этом самую большую сумму заплатят родители в Москве — более 42 тыс. рублей, а самую маленькую — около 15 тыс. рублей — в Пскове.

В документе также сообщается, что в 2021 году россияне смогут покрыть подобные расходы с помощью программы туристического кешбэка.

В опросе приняли участие 1,98 тыс. респондентов.

Ранее, 24 мая, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что в стране программа кешбэка на летний отдых детей на путевки, приобретенные заранее вне участия в программе, стартует 15 июня и продлится до конца октября.

13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей. Отмечалось, что родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года российский лидер Владимир Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.