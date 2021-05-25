Очки Гарри Поттера и шляпу Индиана Джонса выставили на аукцион

Компания по продаже сувениров Prop Store с 29 июня по 1 июля объявит «волшебный» аукцион в Лос-Анджелесе. Об этом 24 мая сообщает Reuters.

Как рассказал менеджер по маркетингу в Prop Store Мэтт Труекс, аукцион будет самым крупным из когда-либо проводившихся, и он ожидает повышенного интереса со стороны коллекционеров.

По его словам, палочка и очки Гарри Поттера, которые носил Дэниел Рэдклифф во время съемок фильма «Гарри Поттер и Дары смерти», обещают стать одним из самых востребованных предметов.

«Это первый случай, когда архив Warner Brothers выставил на аукцион палочку и очки Гарри Поттера. Интересно, что 100% выручки от продажи молотка этих двух предметов пойдут на благотворительность, каждый из них оценивается в сумму от $30 тыс. до $50 тыс.», — сказал Труекс.

Фанаты другой популярной киносаги — об Индиане Джонсе — получат шанс купить замшевую шляпу, в которой Харрисон Форд противостоял богине смерти Кали в фильме «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (она оценивается в $250−350 тыс.).

Кроме того, коллекционеры найдут памятные вещи из таких фильмов, как «Терминатор 2: Судный день» «Бэтмен» и «Эльф». Всего на торги будут выставлены свыше 1200 предметов со съемочных площадок.

В августе 2019 года сообщалось, что экземпляр первого издания книги британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на торгах аукционного дома Hansons за $34,5 тыс.