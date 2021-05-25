Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры 27 стран ЕС поддержали Чехию на фоне конфликта с Россией
Мир
Пушков оценил стремление США к «более стабильным отношениям» с Россией
Мир
Захарова оценила заявление Лондона о санкциях против СП–2
Экономика
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Мир
Байден назвал инцидент с Ryanair прямым оскорблением международных норм
Общество
В РФ предложили уголовное наказание за подделку голосований жильцов
Экономика
Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей
Мир
Глава ЕК заявила о саботаже Россией ценностей и интересов ЕС
Спорт
Нурмагомедов отклонил предложение в $100 млн за бой с Мейвезером
Сюжет:

ЕС подтвердил приверженность принципу «двух государств» в ближневосточном урегулировании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры стран ЕС в ходе обсуждения проблемы палестино-израильского урегулирования приветствовали прекращение огня, а также подтвердили приверженность урегулированию на основе принципа сосуществования двух государств, заявил в понедельник, 24 мая, глава Евросовета Шарль Мишель.

Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией
Корреспондент «Известий» стал свидетелем разгона палестинской демонстрации у Аль-Аксы

«Мы приветствуем прекращение огня. Это важный и необходимый этап. Мы убеждены, что необходимо добиваться прочного результата и подтвердили свою приверженность урегулирования на основе принципа «двух государств», — отметил Мишель.

23 мая стало известно, что для США двухгосударственное решение продолжает оставаться единственным способом решения палестино-израильского конфликта.

Ранее 20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Принцип «два государства для двух народов» был закреплен в резолюциях Совбеза ООН № 242 (1967 года) и № 338 (1973 года) и лег в основу всех официальных концепций палестино-израильского урегулирования. Он предполагает, что Израиль должен вернуться в границы, существовавшие до арабо-израильской войны 1967 года.

Президент РФ Владимир Путин 18 мая заявил о том, что насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Российский лидер указа, что такие вспышки конфронтации между этими государствами уже привели к большому числу жертв, в том числе и детских.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

За это время радикалы выпустили в сторону Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ с израильской стороны прошли бомбардировки сотни целей в анклаве. Жертвами конфликта на палестинских территориях стали в общей сложности более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021