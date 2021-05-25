ЕС подтвердил приверженность принципу «двух государств» в ближневосточном урегулировании

Лидеры стран ЕС в ходе обсуждения проблемы палестино-израильского урегулирования приветствовали прекращение огня, а также подтвердили приверженность урегулированию на основе принципа сосуществования двух государств, заявил в понедельник, 24 мая, глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы приветствуем прекращение огня. Это важный и необходимый этап. Мы убеждены, что необходимо добиваться прочного результата и подтвердили свою приверженность урегулирования на основе принципа «двух государств», — отметил Мишель.

23 мая стало известно, что для США двухгосударственное решение продолжает оставаться единственным способом решения палестино-израильского конфликта.

Ранее 20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Принцип «два государства для двух народов» был закреплен в резолюциях Совбеза ООН № 242 (1967 года) и № 338 (1973 года) и лег в основу всех официальных концепций палестино-израильского урегулирования. Он предполагает, что Израиль должен вернуться в границы, существовавшие до арабо-израильской войны 1967 года.

Президент РФ Владимир Путин 18 мая заявил о том, что насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Российский лидер указа, что такие вспышки конфронтации между этими государствами уже привели к большому числу жертв, в том числе и детских.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

За это время радикалы выпустили в сторону Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ с израильской стороны прошли бомбардировки сотни целей в анклаве. Жертвами конфликта на палестинских территориях стали в общей сложности более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.