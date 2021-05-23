В США назвали путь урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем

Двухгосударственное решение продолжает оставаться единственным способом решения палестино-израильского конфликта. Такое мнение 23 мая высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В конце концов, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право», — сказал Блинкен в эфире канала ABC.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

До этого, 18 мая, Блинкен уже высказывал мнение, что принцип «два государства для двух народов» является наилучшим решением для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Принцип «два государства для двух народов» был закреплен в резолюциях Совбеза ООН №242 (1967 года) и №338 (1973 года) и лег в основу всех официальных концепций палестино-израильского урегулирования. Он предполагает, что Израиль должен вернуться в границы, существовавшие до арабо-израильской войны 1967 года.

Президент РФ Владимир Путин 18 мая заявил о том, что насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Российский лидер указал на то, что такие вспышки конфронтации между этими государствами уже привели к большому числу жертв, в том числе и детских.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.