Подлодки США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой

Загадочные «быстро движущиеся объекты» обнаружили под водой ВМС США за несколько недель до обнародования отчета Пентагона о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщило в понедельник, 24 мая, британское издание The Mirror.

Военно-морской флот зафиксировал данные гидролокаторов, которые, по словам издания, подтверждают существование НЛО.

Отмечается, что прошлой неделе появилось видео, на котором запечатлен темный объект, движущийся по небу рядом с военно-морским кораблем-невидимкой.

21 мая президент США Джо Байден отшутился на вопрос о фотографиях НЛО в архивах Пентагона. Перед тем как дать журналисту слово, Байден предупредил, что не хотел бы слышать от него подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам американского лидера, «обычно задает».

Ранее в тот же день Пентагон официально подтвердил, что опубликованное американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с НЛО является подлинным. В ведомстве рассказали, что материал будет рассмотрен целевой группой Пентагона по неопознанным воздушным явлениям. Она была создана в 2020 году для «получения информации о природе и происхождении» подобных объектов.

18 мая бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах военных фотографий есть изображения, на которых запечатлены так называемые летающие тарелки. По его словам, их принцип полета не поддается объяснению.