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EBU рассказал о результате теста на наркотики победителя «Евровидения-2021»

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Тест на наркотики, который сдавал солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид, показал отрицательный результат. Об этом 24 мая сообщил Европейский вещательный союз (EBU), который закрыл расследование инцидента.

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«Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно провел тест на наркотики, который дал отрицательный результат, замеченный EBU. В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым», —говорится в сообщении организаторов конкурса.

Организаторы международного конкурса выразили обеспокоенность тем фактом, что были распространены неточные новости, которые повлияли на отношение к победителю «Евровидения-2021» и омрачили финал конкурса.

«Мы хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с нашим итальянским участником над продюсированием зрелищного конкурса песни Евровидение в Италии в следующем году», — заключили организаторы.

Днем ранее сообщалось, что солист рок-группы Maneskin решил добровольно сдать тест на наркотики. Организаторы тогда отметили, что знают о слухах о том, что Давид употребляет наркотики. Они появились после публикации видео группы, где солист наклоняется к столу, после чего отстраняется от него, а что именно было на столе — остается загадкой

Также Певица Манижа, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, заявила, что не поддерживает поведение солиста итальянской группы Maneskin.

23 мая стало известно, что итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем конкурса. Финал состоялся в Роттердаме в субботу.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла. Всего жюри присудило исполнительнице 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.

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