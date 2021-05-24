EBU рассказал о результате теста на наркотики победителя «Евровидения-2021»

Тест на наркотики, который сдавал солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид, показал отрицательный результат. Об этом 24 мая сообщил Европейский вещательный союз (EBU), который закрыл расследование инцидента.

«Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно провел тест на наркотики, который дал отрицательный результат, замеченный EBU. В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым», —говорится в сообщении организаторов конкурса.

Организаторы международного конкурса выразили обеспокоенность тем фактом, что были распространены неточные новости, которые повлияли на отношение к победителю «Евровидения-2021» и омрачили финал конкурса.

«Мы хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с нашим итальянским участником над продюсированием зрелищного конкурса песни Евровидение в Италии в следующем году», — заключили организаторы.

Днем ранее сообщалось, что солист рок-группы Maneskin решил добровольно сдать тест на наркотики. Организаторы тогда отметили, что знают о слухах о том, что Давид употребляет наркотики. Они появились после публикации видео группы, где солист наклоняется к столу, после чего отстраняется от него, а что именно было на столе — остается загадкой

Также Певица Манижа, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, заявила, что не поддерживает поведение солиста итальянской группы Maneskin.

23 мая стало известно, что итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем конкурса. Финал состоялся в Роттердаме в субботу.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла. Всего жюри присудило исполнительнице 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.