В РФ вузы начали подготовку дистанционного формата приема абитуриентов

В 2021 году высшие учебные заведения России будут проводить приемную комиссию в двух форматах: онлайн и офлайн. При этом очные экзамены отменять не будут, однако традиционный их формат станет возможен при стабилизации ситуации с коронавирусом. Такой вывод можно сделать из ответов «Известиям» семи вузов, участников проекта «5-100».

Например, в НИЯУ МИФИ будет предусмотрен как очный, так и дистанционный варианты прохождения вступительных испытаний.

Готов к организации вступительных испытаний как очно, так и дистанционно Уральский федеральный университет.

«Мы будем ориентироваться прежде всего на эпидемиологическую ситуацию в регионе, а также на пожелания поступающих. В частности, мы готовы организовать экзамены онлайн для зарубежных абитуриентов, а также жителей отдаленных территорий. Подать документы можно лично в университете, дистанционно или почтой», — рассказал ректор вуза.

Схожая схема будет применятся в Самарском университете имени Королева, Сибирском федеральном университете (СФУ) и Томском государственном университете (ТГУ).

В ТГУ намерены использовать систему видеозвонков ZOOM, а также прокторинг — процедуру контроля на онлайн-экзамене, где администратор (проктор) следит за действиями экзаменуемого с помощью веб-камеры и видит, что происходит на мониторе его компьютера.

Есть и исключения. К примеру, Высшая школа экономики будет принимать документы у поступающих только в онлайн-режиме, сообщили «Известиям» в пресс-службе университета. Такое решение обусловлено заботой о здоровье абитуриентов и сотрудников вуза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вуз и ныне там: абитуриентов готовятся принимать дистанционно»