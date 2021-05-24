Украина полностью остановила авиасообщение с Белоруссией

Украина полностью останавливает авиасообщение с Белоруссией и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства, заявил 24 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Инициировал данное решение президент Украины Владимир Зеленский, так как Минск своей деятельностью угрожает «демократическим ценностям» Киева, указал Данилов.

«Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос», — заявил он агентству «Интерфакс-Украина».

Данилов подчеркнул, что задержание основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является открытым вызовом всему демократическому миру и «наглым пренебрежением» международными нормами и правилами.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту судна находился Роман Протасевич, которого задержали после посадки лайнера.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что произошедшее является международным скандалом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.