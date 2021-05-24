Турция продаст Польше беспилотники Bayraktar

Турция подписала договор о поставке своих беспилотников Bayraktar в Польшу, что стало первым договором о поставке БПЛА в одну из стран НАТО.

«Мы входим в число 3–4 стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО — Польшей. Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, состоявшейся 24 мая.

Ранее в этот же день министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял о том, что Польша купит у Турции 24 беспилотника Bayraktar.

9 апреля сообщалось о том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar приобрела Украина. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал турецкие беспилотники в Донбассе. На фоне этих событий министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Анкару и другие столицы не подпитывать милитаристические настроения Киева.

21 апреля в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщали, что у России нет планов закупать беспилотники Bayraktar у Турции, так как у страны есть свои.