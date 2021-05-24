Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России проиграла Словакии в матче ЧМ по хоккею
Авто
В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Мир
В СФ назвали глупостью идею Лондона о санкциях против СП-2 из-за самолета Ryanair
Политика
В МИД РФ назвали арест Протасевича внутренним делом Белоруссии
Мир
В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева

Турция продаст Польше беспилотники Bayraktar

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция подписала договор о поставке своих беспилотников Bayraktar в Польшу, что стало первым договором о поставке БПЛА в одну из стран НАТО.

Заклятые друзья: почему Турция вооружает Украину
Эрдоган выступил против «аннексии Крыма» и поддержал вступление Киева в НАТО

«Мы входим в число 3–4 стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО — Польшей. Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, состоявшейся 24 мая.

Ранее в этот же день министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял о том, что Польша купит у Турции 24 беспилотника Bayraktar.

9 апреля сообщалось о том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar приобрела Украина. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал турецкие беспилотники в Донбассе. На фоне этих событий министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Анкару и другие столицы не подпитывать милитаристические настроения Киева.

21 апреля в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщали, что у России нет планов закупать беспилотники Bayraktar у Турции, так как у страны есть свои.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021