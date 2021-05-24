Суд сменил конкурсного управляющего банкротящегося «Интерторга»

Сбербанк добился через суд смены конкурсного управляющего торгового дома (ТД) «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Сергея Безруких, подозреваемого в связах с руководством ТД. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Санкт-Петербурга в понедельник, 24 мая.

По данным материалов суда, новым конкурсным управляющим назначен Кирилл Пестряков.

Источник издания утверждает, что контроль над процедурой банкротства торгового дома теперь перейдет к Сбербанку — его основному кредитору.

Ранее смены управляющего добивались часть кредиторов компании, в том числе подконтрольная Сбербанку «СБК Гранд», агрохолдинг «Мираторг», холдинг «Объединенные кондитеры» и «Меридиан». По их версии, Безруких был аффилирован с розничной компанией и ООО «Гарант» — инициатором банкротства «Интерторга».

«Интерторг» ранее занимал четвертое место на рынке продовольственной розницы Санкт-Петербурга с долей рынка 10,3%. На пике ритейлер управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве под брендами Spar и «Народная семья».

В начале 2020 года «Интерторг» прекратил работу и закрыл свои объекты. По данным «Коммерсанта», в 2019–2020 годах к компании подали более 700 исков на сумму свыше 17 млрд рублей. «Интерторг» признали банкротом в феврале 2020 года. Его задолженность перед поставщиками за январь—начало декабря 2019 года составляла 2,9 млрд рублей.

Безруких утвердили конкурсным управляющим торгового дома в феврале 2020-го. После того, как это решение оспорили кредиторы, Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил повторно рассмотреть правомерность его назначения. В результате первая инстанция вновь утвердила кандидатуру Безруких, не увидев доказательств его действий в интересах должника или нарушения прав кредиторов.

Сам Безруких опровергал свою аффилированность с «Интерторгом».

В Сбербанке отказались от комментариев «Коммерсанту», с Пестряковым связаться не удалось.

В марте 2021 года в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца «Интерторга» Аллахверди Абдуллаева по делу о хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Вместе с ним заключили под стражу юриста и финансового директора торгового дома. Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу.

Следствие считает, что представители «Интерторга» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», предоставив ему отчетные документы с недостоверной информацией о доходах и финансовом состоянии компании.

В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. В период с 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей, получатели «распорядились средствами по собственному усмотрению», перестав платить по кредиту.

В ноябре 2019 года совладельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева, подозреваемого в мошенничестве на сумму 1,2 млрд рублей, объявили в федеральный розыск.

В структуре собственников «Интерторга» указана компания ООО «Интергрупп», совладельцем является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз». 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву, его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала торгового дома.