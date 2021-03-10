Источник сообщил о задержании в Петербурге бывшего совладельца сети магазинов Spar

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева по делу о хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом 10 марта сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В квартирах сотрудников организации накануне прошло более 30 обысков, сообщает издание. По информации источника, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, которое возбудили в следственном департаменте МВД РФ в декабре прошлого года по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

Вместе с Абдуллаевым сотрудники ФСБ заключили под стражу юриста и финансового директора ТД «Интерторг», сообщает телеканал 78. Кроме того, задержали и мужчину, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за рубеж.



По версии следствия, представители компании «Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», предоставив кредитной организации отчетные документы с недостоверной информацией о доходах и финансовом состоянии компании.



В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. В период с 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей, получатели «распорядились средствами по собственному усмотрению», перестав платить по кредиту, уточняет источник РБК.

В ноябре прошлого года совладельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева, подозреваемого в крупном мошенничестве, объявили в федеральный розыск. Его подозревают в мошенничестве на сумму 1,2 млрд рублей.

В феврале 2020-го компания была признана банкротом. Задолженность перед поставщиками за январь—начало декабря 2019-го составляла 2,9 млрд рублей.

В структуре собственников «Интерторга» указана компания ООО «Интергрупп», совладельцем является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз». 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву, его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «Интерторга».