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Владельцев ТД «Интерторг» заподозрили в хищении 8 млрд рублей Сбербанка

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Задержанных руководителей ТД «Интерторг», в которое входят торговые сети Spar и «Народная семья», подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом 11 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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В числе задержанных находится совладелец ООО «ТД «Интерторг» Аллахверди Абдулаев.

«По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО «ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей, злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — говорится в заявлении МВД.

Абдуллаева задержали в Санкт-Петербурге 10 марта. Вместе с ним заключили под стражу юриста и финансового директора ТД «Интерторг».

Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «Интерторга». 1% уставного капитала принадлежит его брату Мушвигу Абдуллаеву.

В структуре собственников «Интерторга» указана компания ООО «Интергрупп», совладельцем является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз».

В феврале 2020-го компания была признана банкротом. Задолженность перед поставщиками за январь – начало декабря 2019-го составляла 2,9 млрд рублей.

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