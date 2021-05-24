Синоптик опроверг информацию о заморозках в Москве в июне

Заморозков в Москве не ожидается, но начало июня будет прохладным, сообщил в понедельник, 24 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По моим прогнозам, заморозков не ожидается. <...> То, что июнь стартует с прохладных позиций — это да. И купальный сезон из-за этого сдвинулся», — приводит ТАСС его слова.

Таким образом он прокомментировал слова главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, которая ранее в понедельник предупредила о заморозках в Москве в начале июня. По ее словам, «не исключено, что в конце мая и начале июня в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений».

23 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении жары в ряде регионов России. По его словам, в ближайшие дни жаркая погода придет в Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Пермскую и Оренбургскую области.