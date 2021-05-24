Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол Колумбии вызван в МИД РФ после заявлений о кибератаках
Политика
Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Туризм
Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку
Мир
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair
Сюжет:

Синоптик опроверг информацию о заморозках в Москве в июне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заморозков в Москве не ожидается, но начало июня будет прохладным, сообщил в понедельник, 24 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Годные условия: россиян ждет теплое лето
Температура будет на три градуса выше нормы, прогнозируют метеорологи

«По моим прогнозам, заморозков не ожидается. <...> То, что июнь стартует с прохладных позиций — это да. И купальный сезон из-за этого сдвинулся», — приводит ТАСС его слова.

Таким образом он прокомментировал слова главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, которая ранее в понедельник предупредила о заморозках в Москве в начале июня. По ее словам, «не исключено, что в конце мая и начале июня в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений».

23 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении жары в ряде регионов России. По его словам, в ближайшие дни жаркая погода придет в Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Пермскую и Оренбургскую области.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021