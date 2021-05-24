Синоптик предупредила о заморозках в Москве в июне

Метеоролог, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом 360tv.ru в понедельник, 24 мая, рассказала о похолодании до 0 градусов в Москве и области на следующей неделе.

По словам Поздняковой, во вторник, 25 мая, и в среду, 26 мая, в регионе ожидается до +20…+25 градусов, погода будет солнечной и без осадков. Затем температура воздуха начнет опускаться из-за холодного фронта. На следующей неделе «будет совсем не летняя температура воздуха», указала она.

Специалист отметила, что в ближайшие дни в Москве температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы, но конец мая и начало июня будут холодными.

Так, в Москве и Подмосковье в первые пять дней июня ожидается северный ветер, при малооблачной погоде, местами температура может опуститься до 0 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Как отметила Позднякова в беседе с «РИА Новости», «не исключено, что в конце мая и начале июня в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений». Например, такие значения могут наблюдаться в самых холодных местах Московской области: в Истре и Черустях. Синоптик подчеркнула, что велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы, пишет «Москва 24».

23 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредили о наступлении жары в ряде регионов России. По его словам, в ближайшие дни жаркая погода придет в Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Пермскую и Оренбургскую области.