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Россия продолжит оказывать поддержку Киргизии в борьбе с COVID-19

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Президент России Владимир Путин сообщил в понедельник, 24 мая, что Москва намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией COVID-19. Рассматривается вопрос о локализации там производства вакцины «Спутник V».

«Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире — «Спутника V», — сказал российский лидер на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

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Ранее, 5 мая, Жапаров сообщил, что экономика Киргизии переживает самый тяжелый за последние годы кризис. Он уточнил, что из-за продолжающейся пандемии COVID-19 стране не удается полностью восстановить торгово-экономические связи с другими государствами.

В феврале некоторые сотрудники киргизского посольства в Москве привились российской вакциной «Спутник V». Отмечалось, что после процедуры пациенты чувствовали себя удовлетворительно.

Первые случаи COVID-19 в Киргизии были зафиксированы в марте 2020 года. По данным статистического бюро Worldometer на 24 мая 2021 года, в стране зафиксировано более 102 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 1 тыс. пациентов, более 96 тыс. ― выздоровели.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение вакцины одобрено более чем в 60 странах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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