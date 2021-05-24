Глава немецкой делегации назвал постыдными санкции против Крыма

Глава немецкой делегации Виктор Триппель после поездки в Крым пристыдил Европу за санкции, введенные в отношении полуострова.

«Стыдно за Европу. Это двойные непонятные стандарты», — сказал он журналистам 24 мая.

Триппель добавил, что детские спортивные команды Крыма сейчас не могут посещать территорию Евросоюза (ЕС), так как им отказано в получении виз.

Также глава немецкой делегации отметил, что не уговаривал никого приезжать на полуостров. Триппель отметил, что Крым является безопасным регионом, который продолжает развиваться.

«Мы от всего сердца ездим к вам в гости. Я никого не уговаривал, никому деньги не давал. Люди сами приехали и еще приедут. Все очень хотят попасть в Крым, посмотреть своими глазами, как у вас все здесь замечательно», — добавил он.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил немецкую делегацию за визит.

«Мы выражаем слова признательности за то, что вы решили посетить Крым, не боясь никаких санкций. Решили увидеть, как крымчане живут и как развивается Крым. Нам не нужна агитация. Нам нужно, чтобы вы увидели, что делается в Крыму, и рассказали у себя на родине», — сказал он.

Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Поездка проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

В июле 2020 года французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.